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    Аналітики оцінили шанси України на медалі на Олімпіаді

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    Американські аналітики вважають, що медальний залік Ігор-2022 виграє Норвегія - Аналітики оцінили шанси України на медалі на Олімпіаді
    Американські аналітики вважають, що медальний залік Ігор-2022 виграє Норвегія
    фото з відкритих джерел

    Експерти вважають, що наші спортсмени не здобудуть у Пекіні жодної нагороди

    Компанія Gracenote, яка робить прогнози на спортивні змагання, представила остаточний варіант розподілу медалей зимових Олімпійських ігор 2022 року. Аналітики припускають, що переможцем загального медального заліку стане збірна Норвегії з 44 медалями (21 золота, 13 срібних та 10 бронзових). Друге місце займе Німеччина – 30 медалей (11-11-8). Третьою стане команда РОК (Російського олімпійського комітету) – 30 нагород (10-12-8).

    До топ-10 медального заліку, на думку експертів, також увійдуть збірні США, Канади, Швейцарії, Нідерландів, Швеції, Франції та Японії.

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    Теги: Олімпіада біатлон фігурне катання коронавірус
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    Аналітики оцінили шанси України на медалі на Олімпіаді