Світоліна відмовилася від медового місяця заради Олімпіади. Перші враження з Токіо

Українська тенісистка з весілля вирушила на Ігри в Японію

Еліна Світоліна, яка кілька днів тому відгуляла в швейцарському Ньоні весілля, у подорож вирушила не на Мальдіви, а в Японію. Вона вже в Токіо і поділилася першими враженнями від побаченого.

«Так багато хвилюючих подій в моєму житті. Те, що вдалося зіграти весілля в умовах ковідних обмежень, – це неймовірно. Те, що обидві родини змогли бути присутніми, – це теж неймовірно. Зараз же ми тут, у Токіо. Ми маємо підготуватися, і сподіваюся, зможемо добре зіграти. Немає часу на відпочинок. Медовий місяць у нас заплановано на листопад», – поділилася тенісистка btu.

Також Еліна розповіла про життя в Олімпійському селищі.

«В олімпійському селищі можна вільно пересуватися. Ти можеш виходити, йти в тренажерний зал, в їдальню, є ігрова кімната. Тут навіть комфортніше, ніж на наших турнірах. Тести на коронавірус потрібно здавати кожен день, постійно бути в масці, навіть в тренажерному залі, коли бігаєш на доріжці або робиш вправи. В їдальні всюди пластмасові огорожі, для кожної людини є своя така напівкабінка, щоб люди дотримувалися дистанції. Сюди я приїхала сама, адже мені сказали, що нікого з команди я не можу брати з собою. З нами тільки капітан нашої збірної Михайло Філіма. Знаю, що досить багато гравців приїхали з тренерами, тренерами з фітнесу, зі своїми психологами, тому дивно, чому у мене не було можливості взяти свого тренера», – зауважила Світоліна.

Торкнулася Еліна і умов проживання.

«Що стосується проживання, то мені пощастило, у мене окрема кімната зі своїм туалетом. Найголовніше – є кондиціонер, який працює, тому що на вулиці 35 градусів, дуже жарко. Знаю, що деяким гравцям не пощастило, і вони живуть в апартаментах по 3 кімнати і на 6 осіб – і на всіх один туалет. Для великих команд це досить важко, бо стіни картонні і все чути. Високим хлопцям теж не подобається, я думаю, тому що ліжка дуже маленькі й вузькі. Я досить невисокого зросту, тому мені все підходить. Тут набагато комфортніше, ніж булої в Ріо-де-Жанейро», – порівняла Світоліна умови з минулою Олімпіадою.

Еліна ще не встигла побачитися з жодним з українських спортсменів.

«Поки що я тут перебуваю тільки другий день. Ще не встигла побачитися ні з ким з інших українських спортсменів. У кожного свій режим тренувань і підготовки. Але ми живемо в одній будівлі, тому можемо перетнутися в їдальні або в тренажерному залі. Шкода, що не можна їздити і дивитися, як виступають в інших видах спорту, але вже є як є. Впевнена, що ми ще перетнемося тут», – підсумувала Еліна.