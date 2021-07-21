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    Новачки Педріньо, Майкон і Траоре забили дебютні голи за «Шахтар»

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    Донеччани вже готові до сезону - Новачки Педріньо, Майкон і Траоре забили дебютні голи за «Шахтар»
    Донеччани вже готові до сезону
    Фото ФК Шахтар

    Віце-чемпіони країни розгромили в товариському матчі «Оболонь»

    Донецький «Шахтар» провів останній спаринг перед стартом нового сезону. На НСК «Олімпійський» «гірники» розтрощили столичну «Оболонь» - 5:0.

    Чотири м’ячі влетіли у ворота киян ще в першому таймі. Дебютні голи записали на свій рахунок новачки Педріньо, Майкон і Траоре. Ще одного разу ворота вразив Соломон.

    Крапку в матчі на початку другого тайму поставив Бондаренко.

    У першому турі чемпіонату України «Шахтар» зіграє з «Інгульцем».

    «Шахтар» (1-й тайм): Трубін – Корнієнко, Матвієнко, Марлон, Додо – Степаненко, Майкон – Соломон, Алан Патрік, Педріньо – Траоре.

    «Шахтар» (2-й тайм): П’ятов – Булеза, Вітао, Мампассі, Конопля – Бондаренко, Маркос Антоніо – Мудрик, Судаков, Тете – Сікан.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»
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    Новачки Педріньо, Майкон і Траоре забили дебютні голи за «Шахтар»