Норвезьких гандболісток оштрафували за відмову грати в бікіні

У бікіні гандболісткам не дуже зручно грати

На матч чемпіонату Європи з пляжного гандболу спортсменки вийшли в шортах

Жіноча збірна Норвегії з пляжного гандболу заплатить штраф за відмову грати в бікіні на чемпіонаті Європи. На матч проти Іспанії спортсменки вийшли в шортах.

Європейська федерація гандболу звинуватила команду в порушені правила про екіпіровку і оштрафувала її на 1500 євро.

Правила Міжнародної федерації зобов'язують спортсменок носити топ із глубоким вирізом, а нижня частина повинна щільно прилягати до тіла, та мати бічну сторону не більше 10 сантиметрів.

«Ми втрачаємо гравців через проблеми з формою. У бікіні спортсменки відчувають дискомфорт. Якщо нічого не зміниться до наступного чемпіонату, я буду наполягати на тому, щоб спортсменки одягалися так, як їм зручно, незважаючи на наслідки», – підтримала спортсменок представниця збірної Франції Валері Ніколя.

«Ми не будемо подавати апеляцію і заплатимо штраф. Ми продовжуємо боротися за те, щоб дівчата могли виступати в формі, яка їм зручна. Думаю, зміни потрібні і вони відбудуться», – сказав президент Федерації гандболу Норвегії Каре Гейр Ліо.