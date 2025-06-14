Коли бачу, що вмирають росіяни, мене це неймовірно заряджає – тенісистка Олійникова

У Олександри виникали проблеми з організаторами турнірів, бо у неї на одязі було розміщене посилання на сторінку фонду

Олійникова: Прилітає дрон від того гравця, якого підтримав вболівальник, і вбиває окупанта, всі задоволені!

Українська тенісистка Олександра Олійникова розповіла про свою волонтерську діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport24.ua.

«Ми співпрацюємо напряму з проектом ReDrone, фінансуючи закупівлю і переобладнання. Почали співпрацю з ReDrone, оскільки іменний концепт, окрім цікавості для вболівальників, дає абсолютну транспарентність (прозорість). Дуже часто дрони від нашої співпраці отримує бригада «Шершні Довбуша», але не тільки вони», – розповіла Олійникова.

Вона також розповіла про концепцію її волонтерського проєкту.

«Зараз концепція така. Є декілька дівчат з туру: я, Христина Возняк, Ліза Труш – вболівальники можуть перейти за посиланням і підтримати тенісистку. Потім прилітає куплений за ці гроші іменний дрон від того гравця, якого підтримав вболівальник, і вбиває окупанта. Або знищує техніку. Всі задоволені! Коли я бачу, що вмирають росіяни, мене це неймовірно заряджає! До речі, у фіналі я теж ходила і думала, що мені треба зібратися, бо коли перемагаєш, люди дуже активно донатять! Це win-win ситуація, скажемо так!», – заявила тенісистка.

Олександра зазначила, що у неї виникали проблеми з організаторами тенісних турнірів, бо у неї на одязі було розміщене посилання на сторінку фонду.

«Зараз у мене на одязі посилання не на фонд, а на мою сторінку в Instagram (вони співзвучні drones4ua.org) через цензуру. Але раніше не було ніяких проблем. Я навіть виступала з цим написом на центральному корті турніру WTA в Чилі. Претензії почалися чомусь саме після матчу з росіянкою. Там було багато і безпрапорних, і перефарбованих росіян – людей 10. А я одна. От вони приходять до супервайзера і висловлюють якусь претензію», – розповіла Олійникова.

Вона стверджує, що було дуже смішно, коли організатори намагалися придумати, чому їй не можна грати з написом.

«Спершу кажуть: «Політика». Я відповідаю: «Ну яка політика? Я ні за лівих, ні за правих не агітую!». Потім кажуть: «Це military». А я пояснюю: «На цій сторінці йде перенаправлення на дрони. А дрони ви можете замовити в інтернеті. Як те, що ви можете замовити на китайському сайті, може бути military? Я ж не збираю на ракети». Тоді вони вчепилися: «А, то ви на щось збираєте? Благодійність теж рекламувати не можна». Тоді я: «Почекайте-почекайте, я особисто нічого не збираю, в мене інформативний проект». Спершу він справді був більше інформативним. Словом, це була дуже складна і неприємна розмова» Тому зараз у мене на футболці логотип моєї сторінки в Instagram. А те, що вона називається drones4ua.org, то це просто співпадіння. Хочу, щоб на мене більше людей підписалися. Може, я хочу стати інфлюенсером», – підкреслила тенісистка.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.