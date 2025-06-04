Апостол – новий командувач Десантно-штурмових військ: біографія та нагороди

Під час служби на фронті Апостол отримав орден «Золота Зірка» з присвоєнням звання Героя України

Олег Апостол служить в українському війську з 2014 року

Президент України Володимир Зеленський призначив новим командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола. «Главком» зібрав все, що про нього відомо.

38-річний полковник Олег Апостол родом з Івано-Франківська. У 2008 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю «бойове застосування та управління діями підрозділів аеромобільних військ».

Служба в ЗСУ

З лютого 2024 року по 3 червня 2025-го військовий очолював 95-ту окрему десантно-штурмову Поліську бригаду, є Героєм України.

Також до 3 червня 2025 року виконував завдання на посаді заступника головнокомандувача Збройних сил України.

За роки служби, із 2014 року, брав участь у ключових бойових операціях: обороняв Луганський аеропорт, звільняв Миколаївську ТЕЦ на Донеччині та пройшов бої за Слов’янськ. З початку повномасштабного вторгнення керував операціями зі звільнення населених пунктів на Миколаївщині.

Разом із побратимами військовий чотири рази заходив до Миколаївки на Донеччині та проводив штурмові дії укріпрайонів окупантів.

У період, коли він був командиром 95-ї бригади, Апостол організовував бойові дії в Серебрянському та Куп’янському лісництвах. А також координував оборонні та наступальні операції на Луганщині, Харківщині та Донеччині.

Нагороди

Олег Апостол за час служби в ЗСУ отримав такі нагороди:

звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (18 лютого 2024) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу;

Хрест бойових заслуг (14 жовтня 2022) – за особисту хоробрість і відвагу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку;

орден Богдана Хмельницького I ступеня (4 червня 2022) – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі;

орден Богдана Хмельницького II ступеня (14 березня 2022) – за особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі;

орден Богдана Хмельницького III ступеня (5 липня 2014) – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Збройних силах України. До 3 червня командувачем ДШВ був Ігор Скибюк – український військовослужбовець, генерал-майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України. Керував Десантно-штурмовими військами з 11 лютого 2024 року.