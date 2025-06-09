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Орбан раптово назвав Росію «занадто слабкою»: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Орбан раптово назвав Росію «занадто слабкою»: деталі
Орбан виступив за те, щоб спершу досягти припинення, а вже потім остаточно встановити мир
фото: Facebook/Orbán Viktor

Орбан сказав, що не боїться розширення російсько-української війни до глобальної

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не бачить реальної військової загрози з боку Росії для країн НАТО, оскільки вона виявилась неспроможною досягти бажаного в Україні, але водночас заявив, що Україна «програє війну». Як повідомляє «Главком», про це він сказав в інтерв’ю LCI, цитує Telex.

Орбан сказав, що не боїться розширення російсько-української війни до глобальної. «Росіяни заслабкі для цього. Вони не можуть навіть перемогти Україну, тож вони не можуть справді напасти на НАТО», – заявив він. 

Водночас у відповіді на інше питання він заявив, що Україна «програє війну», та що, мовляв, реальні перемовини про її припинення будуть між Росією і США.  

«Ні Європа, ні Україна не зможуть домовитися з Росією. Україна – тому що програє війну, а Європа – тому що надто залучена у це. Треба, щоб це була домовленість між росіянами і американцями», – сказав прем’єр Угорщини. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився проти вступу України до Європейського Союзу, назвавши «небезпечною країною» і заявив, що 80% банківського шахрайства в Угорщині походить з України. Про це він заявив під час свого традиційного ефіру на радіо Kossuth, цитати з якого наводять угорські ЗМІ, пише «Главком».

Раніше Віктор Орбан виступив із критикою потенційного вступу України до Європейського Союзу. Політик стверджує, що це становить «найбільшу небезпеку на сьогодні» для його країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика, якого цитує Угорська телеграфна агенція.

Політик зазначив, що Україна «була банкрутом ще до війни» і нібито не здатна самостійно функціонувати без фінансової допомоги. За його словами, українці хочуть потрапити до ЄС будь-якою ціною, щоб отримати доступ до грошей європейських платників податків.

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Теги: Віктор Орбан війна росія

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