За день ДТЕК повернув світло понад 76 тисячам родин після обстрілів
За добу енергетики повернули світло понад 76 тисячам сімей після ворожих атак – ДТЕК
За добу енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 76 тисяч родин у двох областях та столиці після ворожих обстрілів. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, яка так само залишається регіоном найбільш активних бойових дій. Тут вчора енергетики відновили світло у 40,7 тисячах осель.
Водночас після масованих обстрілів на Дніпропетровщині енергетики вже відновили електропостачання у більшості споживачів, чиї домівки були знеструмлені. В результаті відновлювальних робіт світло оперативно повернули для 35 тисяч родин.
Крім того, на Київщині вдалося повернути світло у майже 800 осель, що також постраждали внаслідок ворожих атак.
Нагадаємо, в травні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у домівки майже 500 тисяч родин у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.
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