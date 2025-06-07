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За день ДТЕК повернув світло понад 76 тисячам родин після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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За день ДТЕК повернув світло понад 76 тисячам родин після обстрілів
В результаті відновлювальних робіт світло оперативно повернули для 35 тисяч родин
фото: dtek.com

За добу енергетики повернули світло понад 76 тисячам сімей після ворожих атак – ДТЕК

За добу енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 76 тисяч родин у двох областях та столиці після ворожих обстрілів. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК. 

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, яка так само залишається регіоном найбільш активних бойових дій. Тут вчора енергетики відновили світло у 40,7 тисячах осель.

Водночас після масованих обстрілів на Дніпропетровщині енергетики вже відновили електропостачання у більшості споживачів, чиї домівки були знеструмлені. В результаті відновлювальних робіт світло оперативно повернули для 35 тисяч родин.

Крім того, на Київщині вдалося повернути світло у майже 800 осель, що також постраждали внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, в травні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у домівки майже 500 тисяч родин у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях, що були без електрики через ворожі атаки.

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Теги: ДТЕК обстріл війна енергетика

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