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У найближчі дні очікується потужний обстріл України – Reuters

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У найближчі дні очікується потужний обстріл України – Reuters
РФ, ймовірно, зосередить подальші удари по символічних цілях, зокрема урядових будівлях
фото з відкритих джерел

Реакція Путіна на «Павутину включатиме різні засоби ураження – ракети та БпЛА

Сполучені Штати вважають, що помста російського диктатора Володимира Путіна Україні за атаку безпілотників під назвою «Павутина» ще не відбулася. Ймовірно вона будe під виглядом значного багатостороннього удару. Про це пише Reuters з посиланням на офіційних осіб США, передає «Главком».

Одне із джерел заявило, що відповідь очікується протягом кількох днів. Другий американський чиновник заявив, що відповідь, ймовірно, включатиме різні види повітряних можливостей, включаючи ракети та безпілотники.

Перший чиновник заявив, що атака Москви буде «асиметричною», що означає, що її підхід та цільове призначення не будуть відображати удар України минулих вихідних по російських військових літаках.

«У п'ятницю Росія розпочала інтенсивний ракетний та безпілотний обстріл столиці України Київ, а міністерство оборони Росії заявило, що удар по військових та пов'язаних з військовими цілях був відповіддю на те, що воно назвало українськими «терористичними актами» проти Росії. Але офіційні особи США вважають, що повна відповідь Росії ще попереду», – йдеться в повідомленні.

Західне дипломатичне джерело повідомило, що хоча відповідь Росії, можливо, вже розпочалася, вона, ймовірно, посилиться ударами по символічних українських цілях, таких як урядові будівлі, щоб надіслати чіткий сигнал Києву. Інший високопоставлений західний дипломат передбачав подальший руйнівний напад з боку Москви. – «Він буде величезним, жорстоким і безжальний».

Російське та українське посольства у Вашингтоні та Білий дім не одразу відповіли на запити про коментарі. Майкл Кофман, експерт з питань Росії Фонду Карнегі за міжнародний мир, сказав, що очікує, що Москва може спробувати покарати українську службу внутрішньої безпеки СБУ за її роль у нападі минулих вихідних. Щоб надіслати чіткий сигнал, Росія може використати для атаки балістичні ракети середньої дальності. 

Загалом джерела вважають, що РФ може вдарити балістичними ракетами середньої дальності по центральному офісу СБУ в Києві або регіональних управліннях розвідки.Також під удар можуть потрапити об’єкти оборонної промисловості України.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк. Уражено більше 40 ворожих літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Окрім авіабази «Бєлая» в Іркутській області РФ також було уражено ворожі аеродроми у Мурманській, Рязанській, Московській та Іванівській областях.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

Це була одна з найскладніших спецоперацій з логістичної точки зору. Спершу до Росії нелегально переправили FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки. На території РФ дрони заховали під дахами цих конструкцій, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи відкрили дистанційно, й дрони вирушили до цілей – стратегічних бомбардувальників на військових аеродромах.

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Теги: війна росія Україна окупанти ракета дрон

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