У бою проти окупантів загинув білоруський доброволець

Військовий отримав несумісне з життям поранення на Куп'янському напрямку

На війні проти російських загарбників 16 квітня загинув білоруський доброволець Олексій Авдей із позивним «Рижи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білоруський добровольчий корпус.

«Ексцентричний, гучний, різкий, щирий, невтомний і відданий своїй справі. Рудий загинув у бою, як і хотів за життя. Ми вшановуємо вашу пам'ять і пишаємося тим, що ви віддано стояли разом із нами в строю», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий отримав несумісне з життям поранення на Куп'янському напрямку.

Воїну було всього 26 років. Побратими зазначають, що він завжди віддано виконував поставлені завдання.

У 2023 році під час служби в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді білоруського добровольця Олексія Авдея було нагороджено нагрудним знаком за виявлену мужність і відвагу на полі бою.

Нагадаємо, у лютому на війні в Україні загинув 18-річний британський доброволець.

До цього під Покровськом загинув 19-річний громадянин Польщі Філіп Антосяк.

У квітні цього року на Сході України загинув 20-річний Лео Аланд – доброволець із Фінляндії та син місцевого політика Юркі Аланда. Лео був щирою і свідомою людиною та з юного віку прагнула змінити світ на краще.