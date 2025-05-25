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Італієць вивчив українську та воює в ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Італієць вивчив українську та воює в ЗСУ
У Вінницю Юрі Превіталі приїхав у відпустку
фото: скріншот із відео

«Це моя війна теж. Все буде Україна! Наша Україна!», – каже Юрі Превіталі

 

«Тепер це і моя війна» – говорить 29-річний італієць Юрі Превіталі. У 2023 році він покинув рідний дім і, не маючи жодного військового досвіду, приїхав воювати за Україну. Доброволець пройшов навчання, вступив до легіону «Карпатська Січ» і тепер захищає Україну від РФ разом із нашими бійцями. У Вінницю він Юрі приїхав у відпустку. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

На війні італієць вивчив українську.

«За війною в Україні я стежив з 2014 року, а коли почалася повномасштабна – я не міг залишатися байдужим. Почув, що відкривається набір у батальйон іноземців, які можуть приїхати й захищати Україну разом з українськими бійцями, і 2023приїхав у Львів. Ходив по рекрутингових центрах, витягав італійський паспорт, казав, що я італієць і хочу захищати Україну», – розповів Юрі Превіталі.

Так іноземець підписав контракт із 49 окремим штурмовим батальйоном «Карпатська Січ» й вирушив на фронт.

Юрі Превіталі
Юрі Превіталі
фото: Instagram/_don_prevo_

«Я нічого не говорив батькам. Сказав лише своєму молодшому брату і кільком друзям. Батьки думали, що я поїхав у тур Європою. Коли почули, що я в Україні, вони були шоковані, а коли я сказав їм, що йду воювати – шок був ще більшим. Зараз батьки мене підтримують. Переживають, коли я на «нулі», але вони зрозуміли мій вибір».

Юрі – із містечка поблизу Бергамо. Він був водієм вантажівки. І хоч ні військового фаху, ні рідні чи друзів в Україні у нього не було, втім, мав величезне бажання допомогти українцям дати відсіч росіянам.

«Моя перша місія була в Лимані. Я і ще двоє хлопців мали забрати двохсотих. Вона закарбувалася в моїй пам'яті. В Італії я ніколи такого не бачив».

За два роки служби у ЗСУ Юрі побував у таких населених пунктах, як Харків, Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Добропілля, Запоріжжя, Дніпро, Лиман. За цей час він двічі потрапляв до шпиталю, але щоразу повертався до побратимів. Були серед них не лише українці, а й американці, аргентинці, іспанці й німці.

«Найгірше з війни, це коли побратим помер у мене на руках. Ми кілометр несли на ношах 20-річного німця. Залишалося 100 метрів, але він помер, бо мав дуже серйозні поранення. Було дуже важко. Він був іноземцем, як я, який приїхав воювати за Україну», – розповів Юрі.

Він сказав, що росіян, які зазіхнули на чуже, не розуміє.

«На одній з місій, коли я очі в очі вистрелив у російського солдата, було неприємно. Думав, що він теж має родину. Я пішов до капелана. А він сказав мені: «Не сприймай їх, як людей. Якби він думав про свою родину і рідних – він би ніколи не прийшов на українську землю».

У Вінницю Юрі Превіталі приїхав у відпустку. Як іноземець, він має право на неї після закінчення кожного шестимісячного контракту. У середмісті він прийшов до алеї прапорців, аби вшанувати своїх полеглих українських побратимів.

Юрі каже, що на війні важко думати про майбутнє. Втім, все ж розповів, що мріє про сім'ю, дружину, дітей.

«Зараз хочу поїхати в Італію. Побачити свою сім’ю. 10 місяців я не бачив маму. В мене там є 99-річна бабуся. Дай, Боже, їй здоров’я. Піду на море».

Історія італійця, який захищає Україну

 

Після відпочинку Юрі планує повернутися в Україну, на фронт.

«Поки йде війна, я буду в Україні, а далі час покаже. В Україні вільно дихаєш. Є свобода. Відкриті, щирі люди. Коли приходиш до людей у села, у них хоч немає статків, але вони тобі на стіл покладуть найкраще».

Юрі розповів, що, поки в Україні війна, він потрібен тут.

«Це моя війна теж. Все буде Україна! Наша Україна!», – сказав Юрі Превіталі.

Нагадаємо, у другому інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн. Це бійці зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Шрі-Ланки, Колумбії та Бразилії, Польщі, Росії, Білорусі, навіть Фарерських островів.

Крім того, двоє воїнів з Китаю стали до лав батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ЗСУ. Вони свідомо обрали Україну, і тепер боронять її свободу, попри мовний бар’єр і всі труднощі. 

Також президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.

Раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.

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Теги: війна Україна фронт

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