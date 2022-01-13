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    Українець Підручний ледве не заскочив на п’єдестал етапу Кубку світу з біатлону

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    Дмитро Підручний показав найкращий результат серед українців у сезоні - Українець Підручний ледве не заскочив на п’єдестал етапу Кубку світу з біатлону
    Дмитро Підручний показав найкращий результат серед українців у сезоні
    фото з відкритих джерел

    Капітан нашої команди з однією хибою фінішував сьомим у спринті

    Чоловіча спринтерська гонка ледве не принесла збірній України першу медаль сезону в індивідуальних видах. Дмитро Підручний на етапі в Рупольдингу фінішував сьомим з однією хибою. Вона й завадила піднятися на п’єдестал.

    Дмитро шикарно розігнався на останньому колі та перетворив 12-те місце після другого рубежу на сьому позицію на фініші. По чистій швидкості Підручний показав восьмий час! А хиби припустився на стрільбі стоячи, коли йшов серед лідерів.

    Ще троє українців з одним колом штрафу потрапили до залікової зони. Новий особистий рекорд у перегонах Кубка світу встановив Богдан Цимбал. На першій половині дистанції Богдан навіть йшов за графіком, що випереджає Підручного, але останнє коло пробіг трохи повільніше. Підсумковий новий орієнтир для Цимбала – 17 місце!

    Артем Прима та Антон Дудченко також заробили по колу штрафу. Але якщо в Артема постраждала стійка, то Антон помилився у стрільбі лежачи. На фініші У Пріми 22-й результат, у Дудченка – 26-й. На жаль, найгірші показники і зі стрільби, і за швидкістю у Артема Тищенка, який із двома колами штрафу фінішував лише 90-м.

    Перемогу здобув француз Кантен Фійон Майє, сімома секундами йому поступився німець Бенедикт Долль, третій – білорус Антон Смольський з відставанням у 32 секунд.

    Підручний піде на дистанцію в гонці переслідування в 47 с, Цимбал – ще через 14 с. Прима спробує відіграти 1 хв. 7 с, Дудченко – 1 хв. 15 с.

    Олімпіада в Пекіні стартує 4 лютого.

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    Теги: Олімпіада біатлон Артем Прима Дмитро Підручний Богдан Цимбал
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    Українець Підручний ледве не заскочив на п’єдестал етапу Кубку світу з біатлону