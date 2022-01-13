Легендарна американка встановила неймовірний рекорд для гірськолижників

Шиффрін 47 разів перемагала в гігантському слаломі на етапах Кубку світу

Олімпійська чемпіонка Мікаела Шиффрін побила рекорд шведа Інгемарка Стенмарка за кількістю перемог на Кубках світу в окремій дисципліні. Новий рекорд американська гірськолижниця встановила на етапі в австрійському Шладмінгу. Вона виграла змагання зі слалому.

Це 47-а перемога у кар'єрі 26-річної американки у змаганнях з цієї дисципліни. Щодо Стенмарка, то шведський гірськолижник 46 разів перемагав на турнірах з гігантського слалому.

Шиффрін є шестиразовою чемпіонкою світу та триразовою володаркою «Великого кришталевого глобусу». Цікаво, що американка лише недавно відновилася після зараження коронавірусом.

Примітно, що саме в Шладмінгу вона в 17-річному віці вперше стала чемпіонкою світу. Загалом в її колекції дві перемоги на олімпіадах та шість золотих нагород чемпіонатів світу в слаломі, гігантському слаломі, комбінації та супергіганті.

Тим часом друга українська фігуристка злягла з хворобою перед Олімпіадою.