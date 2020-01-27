Колишній нападник київського «Динамо» вдруге очолив російські «Хімки»
Сєргєй Юран
ФК «Хімки»
Раніше Сєргєй Юран уже очолював підмосковну команду
Колишнього нападника київського «Динамо» Сєргєя Юрана призначено головним тренером російської команди «Хімки».
Раніше Юран уже працював там, коли очолював «Хімки» 2008 року, інформує клубний сайт.
Наразі «Хімки» посідають третю сходинку турнірної таблиці в другому дивізіоні російського чемпіонату.
Читайте також: Хорват Хргович пообіцяв розмазати Усика в ринзіУродженець Луганська Юран виступав за київське «Динамо» 1988 – 1991 роках. Після розпаду Радянського Союзу вирішив виступати за російську збірну.