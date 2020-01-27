Хорват Хргович пообіцяв розмазати Усика в ринзі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Філіп Хргович Croatia Week

Балканський боксер не бачить перспектив українця в надважкій вазі

Хорватський боксер надважкої вагової категорії Філіп Хргович (10-0, 8 KO) не вірить у перспективи українця Олександра Усика в цій категорії. Він пообіцяв розмазати того в ринзі.

«Вважаю Усика великим боксером, але маленький для хевівейту. Тут боксери важчі на 20-30кг. Він міг би дати бій Джошуа, але британець нокаутував би Усика. А що стосується мого поєдинку проти Усика, то я його розмажу в ринзі. Пробач, мужик», - передає слова Хрговича Tribuna.com.

У останньому поєдинку 7 грудня хорват захистив титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBC, нокаутувавши в третьому раунді американця Ерика Моліну.

Усик успішно дебютував у надважкій ваговій категорії, після чого в його таборі заговорили про готовність до чемпіонських боїв.