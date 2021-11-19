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    Колишній тренер «Динамо» розповів про ситуацію в Білорусі

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    Олександр Хацкевич каже, що молоді білоруси хочуть змін - Колишній тренер «Динамо» розповів про ситуацію в Білорусі
    Олександр Хацкевич каже, що молоді білоруси хочуть змін
    фото з відкритих джерел

    Навіть коли людей б’ють на вулицях, прихильники влади співпереживають і кажуть, що у них все спокійно

    Олександр Хацкевич, який тренував «Динамо» до приходу Мірчи Луческу, розповів, що відбувається в Білорусі і як люди на це реагують.

    «Те, що зараз відбувається в Білорусі, мені амбівалентно. Я не маю на увазі, що мені все одно те, що там людей б'ють. У мене мама бачила з балкона і мені дзвонила – каже: «Як їх луплять...». Я висловив свою думку, що я проти цього всього, я це не прийму. І кажу: «Ось ти підтримуєш цю владу, немає питань, у нас у кожного своя думка». Але в Білорусі має бути одна думка, і ось це неприйнятно. Тому що за 26 років, які там керує Лукашенко, змінилося вже покоління. Вони чогось хочуть нового», – наводить слова Хацкевича УНІАН.

    «Кажуть, що буде, як в Україні. А що в Україні? Приїдьте – подивіться», – додав він.

    Хацкевич висловив думку, що деякі в Білорусі обирають мовчати:

    «Коли місяці три тому сім годин виступав Лукашенко. Ось він каже: «А ось ці прикоритники». І сидять дорослі мужики. Зрозуміло, що ці «прикоритники» розуміють, звідки сиплеться корм, і вони краще будуть жувати та мовчати, і будуть ситі, ніж висловлювати свою думку».

    Також він сказав, що його мама підтримує чинну владу:

    «Маму влаштовує. Вона каже: «У нас спокійно». Я кажу, як спокійно?».

    Олександр Хацкевич тренував національну збірну Білорусі, київське «Динамо» і волгоградський «Ротор».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Олександр Хацкевич
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    Колишній тренер «Динамо» розповів про ситуацію в Білорусі