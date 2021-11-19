Колишній тренер «Динамо» розповів про ситуацію в Білорусі

Навіть коли людей б’ють на вулицях, прихильники влади співпереживають і кажуть, що у них все спокійно

Олександр Хацкевич, який тренував «Динамо» до приходу Мірчи Луческу, розповів, що відбувається в Білорусі і як люди на це реагують.

«Те, що зараз відбувається в Білорусі, мені амбівалентно. Я не маю на увазі, що мені все одно те, що там людей б'ють. У мене мама бачила з балкона і мені дзвонила – каже: «Як їх луплять...». Я висловив свою думку, що я проти цього всього, я це не прийму. І кажу: «Ось ти підтримуєш цю владу, немає питань, у нас у кожного своя думка». Але в Білорусі має бути одна думка, і ось це неприйнятно. Тому що за 26 років, які там керує Лукашенко, змінилося вже покоління. Вони чогось хочуть нового», – наводить слова Хацкевича УНІАН.

«Кажуть, що буде, як в Україні. А що в Україні? Приїдьте – подивіться», – додав він.

Хацкевич висловив думку, що деякі в Білорусі обирають мовчати:

«Коли місяці три тому сім годин виступав Лукашенко. Ось він каже: «А ось ці прикоритники». І сидять дорослі мужики. Зрозуміло, що ці «прикоритники» розуміють, звідки сиплеться корм, і вони краще будуть жувати та мовчати, і будуть ситі, ніж висловлювати свою думку».

Також він сказав, що його мама підтримує чинну владу:

«Маму влаштовує. Вона каже: «У нас спокійно». Я кажу, як спокійно?».

Олександр Хацкевич тренував національну збірну Білорусі, київське «Динамо» і волгоградський «Ротор».