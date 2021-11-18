Колишній футболіст «Шальке» сів за грати після інсценування смерті

Хіанік Камба з дружиною обдурили страхову компанію

Цікавий спосіб розбагатіти обрав колишній захисник «Шальке» Хіанік Камба. Він інсценував свою смерть, а його дружина отримала гроші за страховим випадком. Коли шахрайство викрили, то їх обох засудили до тюремного ув'язнення. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, Камба та його дружина Крістіна були визнані винними у шахрайстві зі страховкою та проведуть у в'язниці три роки та 10 місяців.

Смерть гравця була зафіксована у 2016 році. Повідомлялося, що Камба розбився в автомобільній аварії, проте ця інформація виявилася неправдивою. У травні 2020 року стало відомо, що Камба проживає в Гельзенкірхені та працює хіміком в енергетичній компанії. Тоді дружина ексзахисника отримала шестизначну суму зі страхування після сфальсифікованої смерті Камби.

Камба є вихованцем «Шальке». Захисник виступав у складі молодіжної команди гельзенкірхенського клубу.