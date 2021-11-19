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    Футболістку з Ірану звинуватили, що вона чоловік: занадто добре грає (фото)

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    Раніше в жіночій збірній Ірану справді грали чоловіки - Футболістку з Ірану звинуватили, що вона чоловік: занадто добре грає (фото)
    Раніше в жіночій збірній Ірану справді грали чоловіки
    фото з відкритих джерел

    Зохре Коудаї має намір вирішити конфлікт у суді

    Гра воротаря жіночої збірної Ірану Зохре Коудаї привернула увагу футбольної спільноти. Після нічиєю в матчі з Йорданією на Кубок Азії в основний час була призначена серія пенальті, в якій Зохре відбила два удари і принесла своїй команді перемогу – 4:2. Іран вийшов до фіналу, а суперники засумнівалися, що вона є жінкою.

    Як наслідок, президент Футбольної асоціації Йорданії Алі бен аль-Хусейн попросив Азіатську футбольну конфедерацію провести ґендерний тест Коудаї.

    Такий перебіг подій обурив воротаря збірної Ірану і вона пригрозила судом.

    «Я жінка. Це знущання з мене з боку Йорданії. Я подам до суду», – наводить слова Коудаї вHurriyet.

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    Відомо, що раніше в жіночій збірній Ірану справді грали чоловіки. У 2015 році країну звинуватили в нечесній грі, виявивши в команді вісьмох чоловіків, які чекали на операції з трансгендерного переходу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Іран трансгендер
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    Футболістку з Ірану звинуватили, що вона чоловік: занадто добре грає (фото)