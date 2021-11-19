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    Де дивитися бій за звання чемпіона світу з боксу Далакян – Консепсьон

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    Артем Далакян проведе п'ятий захист титулу - Де дивитися бій за звання чемпіона світу з боксу Далакян – Консепсьон
    Артем Далакян проведе п'ятий захист титулу
    фото з відкритих джерел

    Український боксер проведе черговий захист титулу WBA

    20 листопада в Києві відбудеться боксерський поєдинок за титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі. Володар поясу Артем Далакян зустрінеться в рингу з Луїсом Консепсьоном з Панами.

    Гонорар між боксерами буде розподілено у пропорції 55 на 45 відсотків: українець отримає $165,5 тис., панамець – $135,4 тис.

    Букмекери віддають перевагу нашому боксеру, який проведе п'ятий захист титулу. Ставки на перемогу Далакяна приймають з коефіцієнтом 1,06, на успіх Консепсьона – 8,00.

    Останній поєдинок Далакян провів у лютому 2020 року, коли перміг Хосбера Переса з Венесуели.

    Чемпіоном світу Артем став 2018 року.

    Бій відбудеться 20 листопада. У прямій трансляції його покаже відеосервіс MEGOGO. Почнеться боксерський вечір о 19:00. Вихід на ринг Далакяна і Консепсьона очікується о 21:00.

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    Теги: бокс WBA Артем Далакян
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    Де дивитися бій за звання чемпіона світу з боксу Далакян – Консепсьон