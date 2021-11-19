Де дивитися бій за звання чемпіона світу з боксу Далакян – Консепсьон

Український боксер проведе черговий захист титулу WBA

20 листопада в Києві відбудеться боксерський поєдинок за титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі. Володар поясу Артем Далакян зустрінеться в рингу з Луїсом Консепсьоном з Панами.

Гонорар між боксерами буде розподілено у пропорції 55 на 45 відсотків: українець отримає $165,5 тис., панамець – $135,4 тис.

Букмекери віддають перевагу нашому боксеру, який проведе п'ятий захист титулу. Ставки на перемогу Далакяна приймають з коефіцієнтом 1,06, на успіх Консепсьона – 8,00.

Останній поєдинок Далакян провів у лютому 2020 року, коли перміг Хосбера Переса з Венесуели.

Чемпіоном світу Артем став 2018 року.

Бій відбудеться 20 листопада. У прямій трансляції його покаже відеосервіс MEGOGO. Почнеться боксерський вечір о 19:00. Вихід на ринг Далакяна і Консепсьона очікується о 21:00.