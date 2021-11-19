Секс-скандал у тенісі: WTA втратить $1 млрд, але скасує турніри у Китаї

Пен Шуай зникла після того, як звинуватила в сексуальному насильстві колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі

Переможниця двох турнірі «Великого шлема» Пен Шуай досі не вийшла на зв’язок після того, як через китайську соцмережу Weibo звинуватила колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі у сексуальному насильстві. Публікацію за 20 хвилин видалили, а тенісистка з того часу не виходить на зв'язок.

«У нас була розмова з Китайською тенісною асоціацією, і вони нас запевнили, що з Пен Шуай все гаразд і їй у Пекіні нічого не загрожує. Ми намагалися зв'язатися з нею особисто за номером телефону, електронною поштою та іншими доступними способами, але відповіді так і не отримали, – розповів CNN глава WTA Стів Саймон. – Я миттєво відповів їй на листа, який прийшов мені вчора, але й на нього не було жодної реакції. Ми припускаємо, що ця заява була написана чи владою, чи її змусили, чи хтось зробив це замість неї – ми не знаємо. Ми не перестанемо хвилюватися, поки не поговоримо з нею особисто і не переконаємось у тому, що вона знає, що весь світ за неї переживає».

Також Саймон не виключає, що WTA відмовиться від турнірів у Китаї, в тому числі й від Підсумкового чемпіонату, які мають принести асоціації $1 млрд.

«Ми зараз стоїмо на перехресті. З одного боку, у нас прекрасні відносини з Китаєм, вони розвивають теніс, виховують молодих гравців, які можуть стати наступними Лі На або Пен Шуай. Але сьогодні світ нерідко стикається з випадками, коли політиці та грошам не треба давати вирішувати, що правильно, а що ні. У нас є молода особа, яка знайшла в собі сили зробити таку заяву, не знаючи, до чого це приведе. Ми не можемо заплющувати на це очі. Безперечно, ми готові припинити вести справи в Китаї. Це більше, ніж бізнес. Теніс може піти з Китаю», – наводить btu слова глави WTA.

Раніше державне агентство Китаю CGTN оприлюднило листа начебто від Пен Шуай, який вона ніби надіслала електронною поштою. Проте її досі ніхто не бачив і ніхто з нею не говорив.