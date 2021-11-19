Зінченко торкнувся «Золотого м’яча» і став мішенню для тролінгу

Одноклубники українця з «Манчестер Сіті» оцінили фото українця з Ігорем Бєлановим

Півзахисник збірної України і «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко після перемоги національної команди над Боснією і Герцеговиною у відборі до чемпіонату світу став учасником засідання виконкому Української асоціації футболу. Він був одним з перших, хто привітав Олександра Петракова з тим, що він позбувся приставки в.о. і став головним тренером збірної.

У стінах Української асоціації футболу в цей час знаходилися «Золоті м’ячі» Олега Блохіна (на фото – той, що менший) та Ігоря Бєланова. Причому останній також прибув на виконком. Зінченко, звісно, не втратив можливості зробити фото зі знаменитим українцем і його трофеєм.

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Світлину він розмістив на свої сторінці в соцмережах, куди заходять одноклубники Зінченка по «Манчестер Сіті». «Вітаю, Алексе», «Мій володар «Золотого м'яча», – залишили коментарі португальці Бернарду Сілва та Жоау Канселу.

Фото сподобалося майже 145 тис. підписників футболіста.