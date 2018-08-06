Колодій та Лискун завоювали четверте золото збірної України на чемпіонаті Європи



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Олег Колодій та Софія Лискун

І перше в своїй кар'єрі на континентальний першостях

Українські стрибуни у воду Олег Колодій та Софія Лискун виграли золото чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходить в Единбурзі в межах чемпіонату Європи з літніх видів.

На змаганнях в Шотландії розігрувався перший комплект медалей в стрибках у воду.

У міксті Україну представляли Колодій та Лискун, які показали результат 355.90 і випередили німецький дует на 3,30 бала:

Зазначимо, що на змаганнях в Глазго Лискун виступить ще в одиночному стрибку з 10-метрової вишки і в командному стрибку з 10 метрів з Валерією Люлько.

А Колодій буде стрибати в одиночці з метрового і триметрового трамплінів і з Олександром Горшковозовом в синхроні з триметрового трампліну.

Золото Колодія та Лискун стало вже четвертим для збірної України на чемпіонатах Європи з літніх видів спорту.

Цікаво, що обидва стрибуна вперше в кар'єрі піднялися на вершину п'єдесталу.

Зазначимо, що в 2019 році в Києві буде проходити чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

Джерело: xsport.ua