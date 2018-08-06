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    Колодій та Лискун завоювали четверте золото збірної України на чемпіонаті Європи

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    Олег Колодій та Софія Лискун - Колодій та Лискун завоювали четверте золото збірної України на чемпіонаті Європи
    Олег Колодій та Софія Лискун

    І перше в своїй кар'єрі на континентальний першостях

    Українські стрибуни у воду Олег Колодій та Софія Лискун виграли золото чемпіонату Європи з водних видів спорту, який проходить в Единбурзі в межах чемпіонату Європи з літніх видів.

    На змаганнях в Шотландії розігрувався перший комплект медалей в стрибках у воду.

    У міксті Україну представляли Колодій та Лискун, які показали результат 355.90 і випередили німецький дует на 3,30 бала:

    Зазначимо, що на змаганнях в Глазго Лискун виступить ще в одиночному стрибку з 10-метрової вишки і в командному стрибку з 10 метрів з Валерією Люлько.

    А Колодій буде стрибати в одиночці з метрового і триметрового трамплінів і з Олександром Горшковозовом в синхроні з триметрового трампліну.

    Золото Колодія та Лискун стало вже четвертим для збірної України на чемпіонатах Європи з літніх видів спорту.

    Цікаво, що обидва стрибуна вперше в кар'єрі піднялися на вершину п'єдесталу.

    Зазначимо, що в 2019 році в Києві буде проходити чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат Європи водні види спорту Збірна України
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