Команда Нурмагомедова анонсувала бій з Ґетжі



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Різван Маґомедов обіцяє Хабібові найтоповішого суперника Фото - Instagram Хабіба Нурмаґомедова

Орієнтовно файт відбудеться у вересні

Різван Маґомедов, менеджер чинного чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмаґомедова із РФ, підтвердив, що наступним суперником росіянина стане американець Джастін Ґетжі.

«А хто ще може бути нашим суперником, крім Ґетжі?» - каже Маґомедов.

За словами менеджера, поки не відомо, де і коли відбудеться бій. Відомо лише, що поєдинок планується провести у вересні.

«У нас є орієнтовний місяць: це вересень. Місце бою і точна дата поки не повідомлялися. Все знаходиться в підвішеному стані, так як числа турнірів ще не затверджені. Повторюся, є тільки приблизна дата бою», - додав він.

Ґетжі – тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі. Він здобув цей титул, перемігши Тоні Ферґюсона на турнірі UFC 249 9 травня.

На рахунку 31-річного Нурмаґомедова 28 перемог у 28 боях в MMA. У Ґетжі 22 перемоги і 2 поразки.