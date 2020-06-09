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    Команда Нурмагомедова анонсувала бій з Ґетжі

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    Різван Маґомедов обіцяє Хабібові найтоповішого суперника - Команда Нурмагомедова анонсувала бій з Ґетжі
    Різван Маґомедов обіцяє Хабібові найтоповішого суперника
    Фото - Instagram Хабіба Нурмаґомедова

    Орієнтовно файт відбудеться у вересні

    Різван Маґомедов, менеджер чинного чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмаґомедова із РФ, підтвердив, що наступним суперником росіянина стане американець Джастін Ґетжі.

    «А хто ще може бути нашим суперником, крім Ґетжі?» - каже Маґомедов.

    За словами менеджера, поки не відомо, де і коли відбудеться бій. Відомо лише, що поєдинок планується провести у вересні.

    «У нас є орієнтовний місяць: це вересень. Місце бою і точна дата поки не повідомлялися. Все знаходиться в підвішеному стані, так як числа турнірів ще не затверджені. Повторюся, є тільки приблизна дата бою», - додав він.

    Ґетжі – тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі. Він здобув цей титул, перемігши Тоні Ферґюсона на турнірі UFC 249 9 травня.

    На рахунку 31-річного Нурмаґомедова 28 перемог у 28 боях в MMA. У Ґетжі 22 перемоги і 2 поразки.

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    Хабіб Нурмаґомедов UFC Джастін Ґетжі
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