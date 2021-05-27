Команда Шевченка втратила ще двох гравців перед чемпіонатом Європи

На континентальній першості не зіграють Коноплянка і Коваленко

Завтра, 28 травня, гравці збірної України з’їдуться на другий тренувальний збір до Харкова, де вони готуються до фінальної частини чемпіонату Європи. Серед викликаних футболістів додалося прізвище атакувального півзахисника бельгійського «Гента» Романа Безуса. Втім, новини завжди ходять парами. До гарної інформація додалася й негативна. Стало відомо, що команда Андрія Шевченка зазнала ще двох втрат. На Євро-2020 не зіграє півзахисник «Шахтаря» Євген Коноплянка. Він зазнав травми на тренуванні збірної ще в березні, й досі не відновився. Були очікування, що лівий крайній стане до тренувань 28 травня, але вони виявилися марними.

Також не зможе приїхати на збір півзахисник «Аталанти» Віктор Коваленко. Футболіст переїхав до Італії взимку, певний час не потрапляв в заявку, і також зазнав травми на підготовчих заняттях.

Таким чином, через травми випали з обойми Андрія Шевченка Жуніор Мораєс, Валерій Бондар, Євген Коноплянка і Віктор Коваленко.

Раніше стало відомо, скільки збірна України заробить на чемпіонаті Європи

Читайте також: