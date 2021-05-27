Тренер переможців Ліги Європи встановив унікальне досягнення

Унаї Емері став першим, кому вдалося виграти чотири турніри, та ще й з різними командами

Тренер «Вільярреала» Унаї Емері привів команду до перемоги в єврокубку в першому ж сезоні роботи в клубі. Цей успіх в Лізі Європи став для нього четвертим. Це є абсолютним рекордом серед тренерів. Емері тричі вигравав турнір з «Севільєю» і один раз – з «Вільярреалом». На другому місці за цим показником знаходиться Джованні Трапаттоні. По жві перемоги в турнірі у Жозе Моурінью, Дієго Сімеоне, Рафаеля Бенітеса, Хуанде Рамоса і Луїса Моловни.

«Я дуже щасливий! Ці гравці дуже багато працювали протягом усього сезону. Ми дуже пишаємося «Вільярреалом». Думаю, ми заслужили перемогу. Суперником був «Манчестер Юнайтед», але ми видали дуже конкурентний матч. Цей клуб вже грав в Лізі чемпіонів, і ми будемо насолоджуватися цим турніром. Хочу вигравати Лігу Європи, але також хочу грати в Лізі чемпіонів. Будемо насолоджуватися цим моментом разом з нашими вболівальниками і сім'ями», – наводить слова Емері офіційний сайт УЄФА.

У матчі фіналу Ліги Європи «Вільярреал» переграв «Манчестер Юнайтед». Зустріч проходила на стадіоні «Енергія Гданськ» і завершилася з рахунком 1:1 (11:10 після серії пенальті).

Як переможець Ліги Європи наступного сезону «Вільярреал» зіграє в Лізі чемпіонів.