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    Світоліна у надзвичайно красивій сукні привітала українців з Днем вишиванки (фото)

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    Еліна Світоліна закликала поширювати національні традиції - Світоліна у надзвичайно красивій сукні привітала українців з Днем вишиванки (фото)
    Еліна Світоліна закликала поширювати національні традиції
    Фото з відкритих джерел

    Еліна вразила чутливістю і вбранням

    Перша ракетка України Еліна Світоліна привітала співвітчизників з Днем вишиванки. Тенісистка вбралася в дуже красиву сукню, які в звичайному магазані й не придбаєш.

    «З Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому свiту. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни», – написала Еліна в себе в «інстаграмі».

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    Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

    Світоліна є шостою ракеткою світу і в разі успіху на будь-якому найближчому турнірі повернеться до ТОП-5.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна вишиванка
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    Світоліна у надзвичайно красивій сукні привітала українців з Днем вишиванки (фото)