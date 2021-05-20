Світоліна у надзвичайно красивій сукні привітала українців з Днем вишиванки (фото)

Еліна вразила чутливістю і вбранням

Перша ракетка України Еліна Світоліна привітала співвітчизників з Днем вишиванки. Тенісистка вбралася в дуже красиву сукню, які в звичайному магазані й не придбаєш.

«З Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому свiту. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни», – написала Еліна в себе в «інстаграмі».

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Світоліна є шостою ракеткою світу і в разі успіху на будь-якому найближчому турнірі повернеться до ТОП-5.