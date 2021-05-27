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    Полетіли голови. «Реал» позбувся тренера-переможця

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    Зінедін Зідан вирішив залишити мадридський клуб - Полетіли голови. «Реал» позбувся тренера-переможця
    Зінедін Зідан вирішив залишити мадридський клуб
    Фото з відкритих джерел

    Зінедін Зідан попрощався з гравцями королівського клубу

    Щось незрозуміле відбувається в європейському футболі. Спочатку у відставку пішов тренер «Лілля» Крістоф Галтьє, потім склав повноваження Антоніо Конте, котрий з «Інтером» перервав гегемонію «Ювентуса» в Італії, а сьогодні у відставкеу відправлений наставник «Реала» Зінедін Зідан. Він хоч і став другим в Іспанії, зате минулого року став з нею чемпіоном, а цього вивів команду до півфіналу Ліги чемпіонів.

    Вершкові вже офіційно оголосили, що ініціатором такого рішення став сам наставник, а не керівництво клубу. Зідан двічі очолював Реал: з 2016 по 2018 роки і з 2019-го по теперішній час.

    Загалом час тренерської роботи в команді Зідан двічі вигравав чемпіонат і Суперкубок Іспанії, тричі поспіль перемагав у Лізі чемпіонів, двічі брав Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

    Очікується, що зміни також відбудуться на тренерському містку «Ювентуса» - на місце Андреа Пірло претендує колишній наставник туринців Массіміліано Аллегрі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Зінедін Зідан
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    Полетіли голови. «Реал» позбувся тренера-переможця