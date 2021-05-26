Стало відомо, скільки збірна України заробить на чемпіонаті Європи

Збірна України добре заробить на Євро-2020

Призовий фонд футбольного турніру складе €731 млн

Збірна України, яка зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи, отримає солідні фінансові бонуси. Призовий фонд континентальної першості в порівнянні з Євро-2016 УЄФА збільшив на €70 млн і тепер він складатиме €731 млн.

Стало відомо, як ці кошти будуть розподілені.

24 учасники Євро-2020 гарантовано отримають по €9,25 млн.

Кожна перемога на груповому етапі оцінюється в €1,5 млн, нічия — в €750 тисяч. Вихід до 1/8 фіналу коштує €2 млн, у чвертьфінал — €3,25 млн. Півфіналісти отримають €5 млн, віце-чемпіон — €7 млн, а переможець — €10 млн євро.

Таким чином, команда, яка виграє всі матчі, може розраховувати на 34 млн євро.

Матчі чемпіонату Європи пройдуть в Лондоні, Амстердамі, Бухаресті, Баку, Севільї, Будапешті, Копенгагені, Глазго, Мюнхені, Санкт-Петербурзі і Римі.

Півфінали та фінал прийме Лондон.

Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня.

Збірна України завершила перший етап підготовки до чемпіонату Європи. Футболістів на кілька днів розпустили по домівках.