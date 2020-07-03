  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Футболісти клубу першої ліги України інфіковані коронавірусом. Команда відправлена на карантин

    • Розсилка
    Футболісти&nbsp;&laquo;Металурга&raquo; підуть на карантин - Футболісти клубу першої ліги України інфіковані коронавірусом. Команда відправлена на карантин
    Футболісти «Металурга» підуть на карантин
    Фото - ФК «Металург»

    Матч «Металурга» зі львівським «Рухом» відкладений на невизначений термін

    У запорізькому «Металурзі», який посідає передостаннє, 15-те місце у першій лізі, спалах захворювання на коронавірус. Про це Tribuna.com сказав директор клубу Максим Лупашко.

    «Так, є позитивні результати. Вчора ми пройшли тестування, а сьогодні прийшла відповідь, є підозри. Тому ми попросили перенести завтрашній матч з «Рухом» - будемо ще робити повторний тест завтра. Чекаємо рішення ПФЛ, сказав Лупашко.

    При цьому функціонер не став вказувати точну кількість інфікованих.

    «Поки інформація не підтвердиться, не буду її поширювати», - сказав Лупашко.

    Матч із «Рухом» перенесли на невизначений термін.

    Нагадаємо, що раніше матч 20-го туру «Рух» - «Агробізнес» був перенесений через спалах захворювання Cоvid-19 у лавах львів’ян. Правда, у день гри футболісти, персонал і тренерський штаб, які мали б перебувати на самоізоляції, здійснили публічний вихід на шашлики.

     Читайте також: Легендарний футбольний клуб вийшов у лідери першої ліги. Відео матчів 21-го туру
    карантин Перша ліга ФК «Металург» (Запоріжжя) ФК «Рух» (Винники) коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ