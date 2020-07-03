Футболісти клубу першої ліги України інфіковані коронавірусом. Команда відправлена на карантин



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Футболісти «Металурга» підуть на карантин Фото - ФК «Металург»

Матч «Металурга» зі львівським «Рухом» відкладений на невизначений термін

У запорізькому «Металурзі», який посідає передостаннє, 15-те місце у першій лізі, спалах захворювання на коронавірус. Про це Tribuna.com сказав директор клубу Максим Лупашко.

«Так, є позитивні результати. Вчора ми пройшли тестування, а сьогодні прийшла відповідь, є підозри. Тому ми попросили перенести завтрашній матч з «Рухом» - будемо ще робити повторний тест завтра. Чекаємо рішення ПФЛ, сказав Лупашко.

При цьому функціонер не став вказувати точну кількість інфікованих.

«Поки інформація не підтвердиться, не буду її поширювати», - сказав Лупашко.

Матч із «Рухом» перенесли на невизначений термін.

Нагадаємо, що раніше матч 20-го туру «Рух» - «Агробізнес» був перенесений через спалах захворювання Cоvid-19 у лавах львів’ян. Правда, у день гри футболісти, персонал і тренерський штаб, які мали б перебувати на самоізоляції, здійснили публічний вихід на шашлики.