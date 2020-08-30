Відновлені львівські «Карпати» принизливо програли в матчі Кубка України сільській команді

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У стартовому матчі після відродження «Карпати» могли похизуватися хіба яскраво підкреслиним новим логотипом Світлина - ФК «Карпати»

Першого удару «зелені леви» завдали на 57-й хвилині

Невдачею завершився черговий похід львівських «Карпат» за кубковим трофеєм. У Дунаївцях на Хмельниччині галичани в рамках першого раунду Кубка України-2020/2021 з рахунком 0:4 програли чинним чемпіонам Хмельницької області, клубові сімейства Герег з красномовною назвою «Епіцентр».

«Карпати» сенсаційно виграли Кубок СССР у 1969-му. З того часу вже не одне покоління львівських фанатів розпочинає кожен наступний сезон під гаслом «Кубок – Львову». І щороку ці мрії стають крахом.

Правда, цьогоріч навіть перемога в стартовому раунді була б дивом. Команда, яка ще торік виступала у Прем’єр-лізі, знаходилася на грані зникнення і заявилася в другу лігу та розіграш Кубка України лише останньої миті. Показово, що в заявку на сьогоднішній матч у Дунаївцях потрапило лише 14 футболістів, найстарший з яких – 2001 року народження. При цьому з колективом вперше за тривалий час не було їх «завжди вірних» фанатів.

«Епіцентр» переміг 4:0. У першому таймі рахунок відкрив Віталій Бадло, в другому хет-триком відзначився Микола Буй. З кінця першого тайму «Карпати» грали у меншості – вилучення отримав Орест Панчишин.

Ще в одному кубковому матчі неділі сімферопольська «Таврія» перемогла у Бериславі на Херсонщині одеську «Реал-Фарму» - 2:1 (Жавко, 79, Захарченко, 88 – Топал, 31). Натомість першоліговий «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів врятувався у виїзному матчі з аматорською «Олімпією» з села Савинці Миргородського району на Полтавщині на останній хвилині основного часу, а потім вирвав перемогу в овертаймі – 1:2 (Субочев, 61 – Гоменко, 90, Малишкін, 111). При цьому з 60-ї хвилини футболісти «Гірника» грали в меншості.

Решта поєдинків першого раунду Кубка України відбулося в п’ятницю-суботу. Всі, за винятком трьох. Поєдинки «Металург» (Запоріжжя) – «Авангард» (Краматорськ) і «Дніпро» (Черкаси) – «Верес» (Рівне) перенесено на 8 і 9 вересня через спалах коронавірусної інфекції в лавах одного з учасників, а зустріч «Нива» (Вінниця) – «Чернігів» не зіграна, оскільки в гостей по дорозі на гру зламався автобус.