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    Футбольна перша ліга: «Волинь» сенсаційно не перемагає, «Інгулець» та «Металіст» утримують лідерство (відео)

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    &laquo;Інгулець&raquo; впевнено крокує у Прем'єр-лігу - Футбольна перша ліга: «Волинь» сенсаційно не перемагає, «Інгулець» та «Металіст» утримують лідерство (відео)
    «Інгулець» впевнено крокує у Прем'єр-лігу
    Фото - ФК «Інгулець»

    Старт 22-го туру не обійшовся без сюрпризів

    У суботу, 4 липня зіграно перших п’ять поєдинків 22-го туру першої футбольної ліги України.

    У центральному «Інгулець» переміг іншого математичного претендента на підвищення у класі – краматорський «Авангард». Рахунок 3:2 не відображає реального стану речей. «Інгулець» вів 3:0 і дозволив суперникам скоротити рахунок до мінімуму лише на заключних хвилинах. Ніка Січінава забив 15-й гол у сезоні і залишився лідером серед бомбардирів. А його команда вийшла утримала перше місце в чемпіонаті.

    «Інгулець» (Петрове) – «Авангард» (Краматорськ) – 3:2

    Голи: 1:0 – Олександр Козак (10). 2:0 – Олександр Мішуренко (21). 3:0 – Ніка Січінава (48). 3:1 – Іван Матяж (62). 3:2 – Артур Мурза (90)

    Головна сенсація трапилася в Кременчуці, де місцевий «Кремінь» слідом за «Минаєм» забрав очки в іншого претендента на місце в Прем’єр-лізі. Причому відігралася «Волинь» лише завдяки пенальті в компенсований арбітром час.

    «Кремінь» (Кременчук) – «Волинь» (Луцьк) – 1:1

    Голи: 1:0 – Дмитро Сула (53). 1:1 – Денис Кожанов (90+1, з пенальті)

    В ногу з «Інгульцем» йде харківський «Металіст-1925», котрий теж переміг впевнено, хоча й із мінімальним рахунком. «Гірник-Спорт» більше тайму грав у меншості.

    «Металіст-1925» (Харків) – «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – 2:1

    Голи: 1:0 – Дерек Рібейро (7). 1:1 – Володимир Корольков (23, з пенальті). 2:1 – Сергій Романов (30)

    Непросто далися три очки й волочиському «Агробізнесові», який дотис суперника, котрий майже весь другий тайм провів у меншості, лише на 83-й хвилині.

    «Агробізнес» (Волочиськ) – «Черкащина» - 1:0

    Гол: 1:0 – Ігор Бойчук (83)

    На 60-й хвилині Сергій Петров («Агробізнес») не реалізував пенальті

    «Балкани» (Зоря) – «Минай» - 1:2

    Голи: 0:1 – Оринчак (44). 0:2 – Глагола (84). 1:2 – Василь Тропанець (90+4)

    Тож станом на вечір 4 липня «Інгулець» із «Металістом-1925» ділять перших два місця. В команд по 44 очки. «Агробізнес» набрав 43 пункти і став третім. «Волинь» трохи відстала – 42 очки. «Минай» із 41-м очком став п’ятим. Львівський «Рух», який матч 22-го туру проти запорізького «Металурга» проведе пізніше у зв’язку зі спалахом у суперників пандемії коронавірусу, має 40 пунктів. В «Оболоні-Бровара» - 38, «Авангарда» - 37.

    Завтра, 5 липня, о 19:00 «Чорноморець» прийме «Миколаїв». У понеділок, теж о 19:00 у Києві в заключному поєдинку туру зійдуться «Оболонь-Бровар» і «Прикарпаття».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст» ФК Волинь Перша ліга ФК «Інгулець» ФК «Минай» ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) ФК «Балкани» (Зоря) Богдан Оринчак Іван Матяж «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Черкащина» Олександр Козак Олександр Глагола Олександр Мішуренко Ніка Січінава Дмитро Сула Дерек Рібейро Денис Кожанов Артур Мурза Володимир Корольков Сергій Романов Ігор Бойчук Сергій Петров Василь Тропанець
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