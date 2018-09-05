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    Коноплянка розповів про формат Ліги націй: Тут все просто

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    Євген Коноплянка. Фото Павла Кубанова - Коноплянка розповів про формат Ліги націй: Тут все просто
    Євген Коноплянка. Фото Павла Кубанова

    Збірній потрібно не програти та зайняти перше місце

    Півзахисник збірної України Євген Коноплянка розповів про підготовку до матчів із Чехією та Словаччиною у Лізі націй.

    Також гравець німецького «Шальке-04» проаналізував свій стан після старту сезону у чемпіонаті Німеччини.

    «Зараз я почуваюся добре. Я пропустив місяць після травми, уже зіграв повний матч, можна сказати, навіть «наївся». Але це приємна втома», - цитує його офіційний сайт Федерації футболу України.

    «Це допомагає набирати оптимальні кондиції. Сподіваюся, що буде достатньо часу, щоб відновитися до Чехії. Кондиції? Це вже журналістам та експертам вирішувати після гри, в яких я перебуваю кондиціях. Я зараз скажу, що в повному порядку, а зіграю якось не так, як хотілося б, і потім будемо з'ясовувати, чому я так відповів», - додав Коноплянка.

    Тому, як порадив футболіст, потрібно буде поглянути після матчів.

    «Формат Ліги націй? Так тут все просто, потрібно не програвати. Ми повинні посісти перше місце у цій групі», - підсумував він.

    Нагадаємо, у Росії вже пожалілися у ФІФА та УЄФА на напис «Слава Україні!» на футболках збірної України.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Євген Коноплянка Ліга націй
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