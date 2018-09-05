У Росії вже пожалілися у ФІФА та УЄФА на напис «Слава Україні!» на футболках збірної України



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Фото ФФУ

Не пройшло і доби від презентації форми, а у футбольних чиновників країни-агресора вже підгоряє

У Російському футбольному союзі (РФС) вже встигли поскаржитися у ФІФА й УЄФА на напис «Слава Україні!» на футболках української збірної з футболу.

Про це радіостанції «Говорит Москва» заявив член виконавчого комітету РФС Ігор Лебедєв.

Представник Російського футбольного союзу чомусь вирішив, що подібні написи правилами не передбачені.

«У нас немає прикладів, щоб на футбольній формі гравців тієї чи іншої країни національної команди наносилися якісь гасла. Там є цілком певний набір речей, які можуть бути нанесені: назва країни, прізвища гравця, його номер і герб країни, але жодних гасел на футбольній формі не передбачено», - сказав він.

Саме тому Лебедєв вирішив, що відповідний комітет ФІФА чи УЄФА повинен розглянути це питання.

«Мова про те, що політика і спорт несумісні, йде кожен день. Але, тим не менше, ми бачимо, що, на жаль, все одно політика вторгається в усі сфери нашого життя, у тому числі й у спорт», - продовжив він.

Нагадаємо, напередодні національна збірна презентувала нову форму з гаслом «Слава Україні!».

Зауважимо, що перед початком Чемпіонату світу-2018 компанія adidas випустила форму з написом «СРСР» на грудях і гербом Радянського Союзу, але тоді у Росії, на відміну від нинішньої ситуації, тільки захоплювалися такою новиною.