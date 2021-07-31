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    Король переможений. Джокович виграв у Токіо «дерев’яну» медаль

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    Новак Джокович так і не виграв Олімпіаду - Король переможений. Джокович виграв у Токіо «дерев’яну» медаль
    Новак Джокович так і не виграв Олімпіаду
    Фото з відкритих джерел

    Перша ракетка світу повертається з Олімпіади без нагороди

    Ідол сучасного тенісу Новак Джокович залишає Ігри в Токіо ні з чим. Перша ракетка світу не зміг завоювати навіть бронзову медаль Олімпіади в одиночному розряді.

    У матчі за третє місце серб поступився іспанцеві Пабло Карреньо-Бусто, який був посіяний під шостим номером, з рахунком 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Зустріч тривала 2 години 49 хвилин. Джокович 3 рази подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки і не реалізував жодного брейк-пойнта з шести зароблених. На рахунку Карреньо-Бусто – 8 ейсів, жодної подвійної помилки і два реалізованих брейк-пойнта з п‘яти.

    Таким чином, Джокович зайняв четверте місце, за яке нагороджують, як жартують спортсмени, «дерев’яною» медаллю.

    Золото Ігор-2020 в одиночному розряді розіграють Карен Хачанов і німець Олександр Звєрєв.

    34-річний Джокович є бронзовим призером Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні. У Токіо Новак також битиметься за бронзу в міксті в парі з Ніною Стоянович.

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    Теги: Олімпіада Новак Джокович
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    Король переможений. Джокович виграв у Токіо «дерев’яну» медаль