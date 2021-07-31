Білодід привітала українку, яка виграла медаль Олімпіади для Азербайджану

Ірина Кіндзерська стала бронзовою медалісткою Ігор у Токіо

Колишня дзюдоїстка збірної України Ірина Кіндзерська, яка на Олімпіаді в Токіо захищає кольори Азербайджана, виграла бронзову нагороду. У вирішальному поєдинку в категорії більше 78 кг вона здолала опір китаянки Сю Шиян.

Це найвища нагорода 30-річної спортсменки в кар’єрі. На Олімпіаді в Лондоні-2012 вона виступала за Україну і стала п’ятою.

Ірина вийшла заміж за Азербайджанця.

Подругу привітала українська призерка Ігор Дарина Білодід.

«Іруся, ти така молодець. Так пишаюся тобою. Ти це заслужила і гідно пройшла весь шлях до медалі», – написала Білодід на своїй сторінці в соцмережі.

Тим часом український тренер виграв для Японії «золото» Олімпіади.

А стрибун у воду з Луганська після початку вторгення Росії на територію України втік до Москви і виграв «бронзу».