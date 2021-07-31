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    Білодід привітала українку, яка виграла медаль Олімпіади для Азербайджану

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    Дарина Білодід та Ірина Кіндзерська - Білодід привітала українку, яка виграла медаль Олімпіади для Азербайджану
    Дарина Білодід та Ірина Кіндзерська
    Фото з відкритих джерел

    Ірина Кіндзерська стала бронзовою медалісткою Ігор у Токіо

    Колишня дзюдоїстка збірної України Ірина Кіндзерська, яка на Олімпіаді в Токіо захищає кольори Азербайджана, виграла бронзову нагороду. У вирішальному поєдинку в категорії більше 78 кг вона здолала опір китаянки Сю Шиян.

    Це найвища нагорода 30-річної спортсменки в кар’єрі. На Олімпіаді в Лондоні-2012 вона виступала за Україну і стала п’ятою.

    Ірина вийшла заміж за Азербайджанця.

    Подругу привітала українська призерка Ігор Дарина Білодід.

    «Іруся, ти така молодець. Так пишаюся тобою. Ти це заслужила і гідно пройшла весь шлях до медалі», – написала Білодід на своїй сторінці в соцмережі.

    Тим часом український тренер виграв для Японії «золото» Олімпіади.

    А стрибун у воду з Луганська після початку вторгення Росії на територію України втік до Москви і виграв «бронзу».

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    Теги: Олімпіада Дарина Білодід Ірина Кіндзерська
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    Білодід привітала українку, яка виграла медаль Олімпіади для Азербайджану