  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Український тренер виграв для Японії «золото» Олімпіади

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Горбачук приніс Японії історичне "золото" - Український тренер виграв для Японії «золото» Олімпіади
    Олександр Горбачук приніс Японії історичне "золото"
    Фото з відкритих джерел

    Киянин Горбачук зробив збірну країни сонця, що сходить, найсильнішою в світі

    Збірна Японії з фехтування на шпагах стала чемпіоном Олімпійських ігор. До сенсації причетний український тренер, киянин Олександр Горбачук. Його син, до речі, й досі фехтує на доволі високому рівні.

    Горбачук працює в Японії багато років. Його запросили туди, щоб він підняв цей вид олімпійської програми на максимальний рівень. Цю збірну він виховав сам і справедливо приймає поздоровлення.

    Японія в 1/4 фіналу вирвала перемогу у лідера світового рейтингу збірної Франції - 45:44. У півфіналі японці виграли у збірної Південної Кореї - 45:38, а потім у фіналі здолали росіян - 45:36.

    Збірна України, яка вважалася одним з фаворитів у змаганнях фехтувальників на шпагах, в 1/4 фіналу поступилася китайцям, а в матчі за п’яте місце – французькій команді.

    Тим часом Михайло Романчук із найкращим часом вийшов у фінал Олімпіади.

    Після «бронзового» фінішу Михайло пообіцяв привезти в Україну золоту нагороду.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада Фехтування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український тренер виграв для Японії «золото» Олімпіади