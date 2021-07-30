Український тренер виграв для Японії «золото» Олімпіади

Киянин Горбачук зробив збірну країни сонця, що сходить, найсильнішою в світі

Збірна Японії з фехтування на шпагах стала чемпіоном Олімпійських ігор. До сенсації причетний український тренер, киянин Олександр Горбачук. Його син, до речі, й досі фехтує на доволі високому рівні.

Горбачук працює в Японії багато років. Його запросили туди, щоб він підняв цей вид олімпійської програми на максимальний рівень. Цю збірну він виховав сам і справедливо приймає поздоровлення.

Японія в 1/4 фіналу вирвала перемогу у лідера світового рейтингу збірної Франції - 45:44. У півфіналі японці виграли у збірної Південної Кореї - 45:38, а потім у фіналі здолали росіян - 45:36.

Збірна України, яка вважалася одним з фаворитів у змаганнях фехтувальників на шпагах, в 1/4 фіналу поступилася китайцям, а в матчі за п’яте місце – французькій команді.

Тим часом Михайло Романчук із найкращим часом вийшов у фінал Олімпіади.

Після «бронзового» фінішу Михайло пообіцяв привезти в Україну золоту нагороду.