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    Медальний залік Олімпіади після змагань 30 липня

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    Медальний залік очолює збірна Китаю - Медальний залік Олімпіади після змагань 30 липня
    Медальний залік очолює збірна Китаю
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України в сьомий день Ігор у Токіо нагород не здобула

    Сьомий день Олімпіади в Токіо нагород збірній України не приніс. Були шанси на медаль у Якова Хаммо, безуспішно билася за нагороду боксерка Ганна Лисенко, втратили можливість підтвердити реноме одних з найкращих у світі фехтувальники на шпагах.

    Стартували легкоатлети. На жаль, не пробилася у фінал Ольга Саладуха. Після завершення змагань вона заявила про завершення кар'єри спортсменки.

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    Теги: Олімпіада
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    Медальний залік Олімпіади після змагань 30 липня