Медальний залік Олімпіади після змагань 30 липня

Збірна України в сьомий день Ігор у Токіо нагород не здобула

Сьомий день Олімпіади в Токіо нагород збірній України не приніс. Були шанси на медаль у Якова Хаммо, безуспішно билася за нагороду боксерка Ганна Лисенко, втратили можливість підтвердити реноме одних з найкращих у світі фехтувальники на шпагах.

Стартували легкоатлети. На жаль, не пробилася у фінал Ольга Саладуха. Після завершення змагань вона заявила про завершення кар'єри спортсменки.