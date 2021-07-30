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    Ольга Саладуха завершила кар’єру після четвертої Олімпіади

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    Ольга Саладуха завершила кар’єру після четвертої Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Уславлена спортсменка попрощалася зі спортом на Іграх у Токіо

    Майстриня у стрибках в довжину Ольга Саладуха завершила спортивну кар’єру. Сьогодні, 30 липня, вона не пройшла у фінал Ігор, хоча й показала свій найкращий результат у сезоні.

    Олімпіада в Токіо стала для спортсменки четвертою в кар'єрі: вона змагалася в Пекіні-2008 (сьоме місце), у Лондоні-2012 здобула «бронзу», у Ріо-2016 (не пройшла кваліфікацію) і тепер Токіо-2020.

    «Ми все зробили з тренером, щоб виступати на високому, гідному рівні. Шкода лише, що це, мабуть, останній старт і прийшов час попрощатися з кар'єрою. Це все. Дуже боляче. Емоції не передати, – сказала Ольга «Суспільному». – Звичайно, хотілося стрибати у фіналі. Я на це була готова. Чесно кажучи, несподівано, що не вийшов результат. З початку сезону трохи лікувалася, був надрив стегна».

    Тим часом Аксесуар української форми визнали найкращим на Олімпіаді.

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    Теги: Олімпіада Ольга Саладуха
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    Ольга Саладуха завершила кар’єру після четвертої Олімпіади