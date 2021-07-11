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    Королева Єлизавета звернулася до збірної Англії перед фіналом Євро

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    Королева Великобританії, ймовірно, буде на стадіоні під час матчу - Королева Єлизавета звернулася до збірної Англії перед фіналом Євро
    Королева Великобританії, ймовірно, буде на стадіоні під час матчу
    Фото з відкритих джерел

    Царська особа побажала британській збірній гідної перемоги

    Королева Великобританії Єлизавета II звернулася до збірної Англії напередодні матчу фіналу чемпіонату Європи - 2020 зі збірною Італії.

    «Містер Гарет Саутгейт. 55 років тому мені пощастило бути на чемпіонаті світу з Боббі Муром і побачити, що означає для футболістів і команди перемога у фіналі головного турніру. Хотілося б передати вітання від мене і членів моєї сім'ї за вихід до фіналу Євро і побажати всього найкращого на матчі з Італією. Сподіваюся, в історію увійде не тільки результат, але також дух і гордість від вашої гри», – йдеться в заяві Єлизавети II.

    Фінал чемпіонату Європи-2020 Італія – Англія відбудеться 11 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

    Англійці вигравали свій єдиний міжнародний трофей в 1966 році, перемігши у фіналі чемпіонату світу. Боббі Мур був капітаном тієї збірної.

    Тим часом у фіналі Кубку Америки Аргентина взяла гору над Бразилією (1:0).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Королева Єлизавета звернулася до збірної Англії перед фіналом Євро