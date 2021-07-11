Королева Єлизавета звернулася до збірної Англії перед фіналом Євро

Королева Великобританії, ймовірно, буде на стадіоні під час матчу

Царська особа побажала британській збірній гідної перемоги

Королева Великобританії Єлизавета II звернулася до збірної Англії напередодні матчу фіналу чемпіонату Європи - 2020 зі збірною Італії.

«Містер Гарет Саутгейт. 55 років тому мені пощастило бути на чемпіонаті світу з Боббі Муром і побачити, що означає для футболістів і команди перемога у фіналі головного турніру. Хотілося б передати вітання від мене і членів моєї сім'ї за вихід до фіналу Євро і побажати всього найкращого на матчі з Італією. Сподіваюся, в історію увійде не тільки результат, але також дух і гордість від вашої гри», – йдеться в заяві Єлизавети II.

Фінал чемпіонату Європи-2020 Італія – Англія відбудеться 11 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Англійці вигравали свій єдиний міжнародний трофей в 1966 році, перемігши у фіналі чемпіонату світу. Боббі Мур був капітаном тієї збірної.

Тим часом у фіналі Кубку Америки Аргентина взяла гору над Бразилією (1:0).