  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Італія – Англія: британці жодного разу не перемагали «Скуадру адзурру» в фінальних турнірах

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фінал Євро-2020 розпочнеться о 22:00 - Італія – Англія: британці жодного разу не перемагали «Скуадру адзурру» в фінальних турнірах
    Фінал Євро-2020 розпочнеться о 22:00
    Фото з відкритих джерел

    11 липня на «Вемблі» визначиться переможець чемпіонату Європи

    Сьогодні збірні Італії та Англії в Лондоні поставлять крапку в місячному футбольному марафоні. У фіналі букмекери віддають перевагу британцям. Втім, англійська команда ще жодного разу не перемагала італійців у фінальних турнірах.

    Історія протистоянь цих команд налічує 27 зустрічей: в одинадцяти з них перемогу святкувала «Скуадра Адзурра», вісім перемог на рахунку Англії і ще вісім разів команди зіграли унічию. Вперше збірні зустрілися на полі аж у 1933- му році. Тоді, у товариському поєдинку була зафіксована нічия.

    Пам'ятним для України є матч англійців та італійців у чвертьфіналі Євро-2012. Тоді на НСК «Олімпійський» лазурово-сині обіграли родоначальників футболу у серії пенальті.

    За останні 10 років команди зустрічалися п'ять разів. Вже через два місяці, в серпні 2012 року, у товариському матчі на Вемблі сильнішими виявилися господарі поля – 2:1.

    Де дивитися фінал Євро Італія – Англія

    А 31 березня 2015 року в Турині у ще одному контрольному спарингу була зафіксована нічия 1:1. Примітно, що з того складу у італійців на Євро-2020 беруть участь захисники Джорджіо К'єлліні і Леонардо Бонуччі, півзахисник Марко Верратті, а також нападник Чіро Іммобіле. У англійців у складі залишилися півзахисник Джордан Хендерсон і нападник Гарі Кейн.

    Останнє, 27-ме протистояння Англії та Італії відбулося 27 березня 2018 року. Знову на «Вемблі», знову контрольний матч і знову нічия – 1:1. На гол нападника Джеймі Варді в кінцівці зустрічі влучним ударом з пенальті відповів Лоренцо Інсіньє.

    Італія – Англія: проти високих шансів британців – досвід суперників

    Італія ніколи не поступалася Англії в фінальних стадіях великих турнірів. Крім перемог на Євро «Скуадра адзурра» двічі з рахунком 2:1 обіграла англійців на чемпіонатах світу: в матчі за третє місце в 1990 році і на груповій стадії в 2014-му. При цьому збірна Італії лише раз, в 1968 році, ставала чемпіонкою Європи, Англія ж ще жодного разу в своїй історії навіть не грала у фіналах континентальної першості. Та, немає сумнівів, у черговому матчі на «Вемблі» англійці віддадуть усіх себе аби не просто гідно провести свій дебютний фінал, а й здобути історичну звитягу.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Італія – Англія: британці жодного разу не перемагали «Скуадру адзурру» в фінальних турнірах