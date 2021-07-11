Італія – Англія: британці жодного разу не перемагали «Скуадру адзурру» в фінальних турнірах

11 липня на «Вемблі» визначиться переможець чемпіонату Європи

Сьогодні збірні Італії та Англії в Лондоні поставлять крапку в місячному футбольному марафоні. У фіналі букмекери віддають перевагу британцям. Втім, англійська команда ще жодного разу не перемагала італійців у фінальних турнірах.

Історія протистоянь цих команд налічує 27 зустрічей: в одинадцяти з них перемогу святкувала «Скуадра Адзурра», вісім перемог на рахунку Англії і ще вісім разів команди зіграли унічию. Вперше збірні зустрілися на полі аж у 1933- му році. Тоді, у товариському поєдинку була зафіксована нічия.

Пам'ятним для України є матч англійців та італійців у чвертьфіналі Євро-2012. Тоді на НСК «Олімпійський» лазурово-сині обіграли родоначальників футболу у серії пенальті.

За останні 10 років команди зустрічалися п'ять разів. Вже через два місяці, в серпні 2012 року, у товариському матчі на Вемблі сильнішими виявилися господарі поля – 2:1.

А 31 березня 2015 року в Турині у ще одному контрольному спарингу була зафіксована нічия 1:1. Примітно, що з того складу у італійців на Євро-2020 беруть участь захисники Джорджіо К'єлліні і Леонардо Бонуччі, півзахисник Марко Верратті, а також нападник Чіро Іммобіле. У англійців у складі залишилися півзахисник Джордан Хендерсон і нападник Гарі Кейн.

Останнє, 27-ме протистояння Англії та Італії відбулося 27 березня 2018 року. Знову на «Вемблі», знову контрольний матч і знову нічия – 1:1. На гол нападника Джеймі Варді в кінцівці зустрічі влучним ударом з пенальті відповів Лоренцо Інсіньє.

Італія ніколи не поступалася Англії в фінальних стадіях великих турнірів. Крім перемог на Євро «Скуадра адзурра» двічі з рахунком 2:1 обіграла англійців на чемпіонатах світу: в матчі за третє місце в 1990 році і на груповій стадії в 2014-му. При цьому збірна Італії лише раз, в 1968 році, ставала чемпіонкою Європи, Англія ж ще жодного разу в своїй історії навіть не грала у фіналах континентальної першості. Та, немає сумнівів, у черговому матчі на «Вемблі» англійці віддадуть усіх себе аби не просто гідно провести свій дебютний фінал, а й здобути історичну звитягу.