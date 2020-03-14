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    Культовий Рональдіньо забив 5 м'ячів у першості в’язниці

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    Тюрма, тюрма, дай мені кличку.... (с) - Культовий Рональдіньо забив 5 м'ячів у першості в’язниці
    Тюрма, тюрма, дай мені кличку.... (с)

    Афера з підробними паспортами дозволила зірці футболу відкрити нову грань свого таланту та отримати те, про що мріяв ліричний герой пісні не менш культового гурту «Степ», тобто - смаженого кабанчика

    Колишній форвард збірної Бразилії і володар «Золотого м'яча-2005» Рональдіньо став учасником футбольного турніру в парагвайській в’язниці.

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    Його команда в фіналі виграла, а легіонер був найкращим на полі. Вимушена самоізоляція від солодкого життя - алкоголю, кал’яну та інших супутників топ-футболістів - справили потрібний ефект та привелу бразильця у топову форму.

    У вирішальному матчі команда 39-річного Рональдіньо переграла суперників з рахунком 11:2, а Роналдіньо взяв участь у всіх голах - сам забив п'ять і ще шість разів асистував партнерам.

    Переможців чекав незвичний трофей - 16-кілограмове копчене порося. Схоже, його треба додати до списку виграних призів Рональдіньо у вікіпедію.

    Нагадаємо, раніше Рональдіньо заарештували на півроку разом з братом, за в'їзд на територію Парагваю за підробленими документами.

    Рональдіньо Парагвай
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