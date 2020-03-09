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    Легендарний Рональдіньо у в’язниці: перше фото із заcтінків

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    Рональдіньо зараз не дуже весело - Легендарний Рональдіньо у в’язниці: перше фото із заcтінків
    Рональдіньо зараз не дуже весело
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    Великому футболістові і його братові інкримінують спробу скористатися підробленими паспортами

    Колишній футболіст збірної Бразилії Роналдіньо продовжує перебувати під арештом в парагвайської в'язниці.

    Перше фото екс-півоборонця в ув'язненні опублікував парагвайський журналіст Ернан Родріґес у своєму Twitter.

     


    ronaldihno

    Рональдіньо у тюремній камері

    Нагадаємо, Роналдіньо і його братові Роберто де Ассісу Морейрі інкримінують спробу скористатися підробленими паспортами в аеропорту Асунсьйона. 5 березня генеральний прокурор Парагваю виписав ордер на арешт бразильця, але на наступний день екс-футболіст був звільнений з-під варти. Однак через кілька годин Роналдіньо знову заарештували за запитом генпрокуратури. Пізніше суд прийняв рішення продовжити арешт Роналдіньо до шести місяців.

    Роналдіньо відомий в Європі за виступами за «Парі Сен-Жермен», «Барселону» і «Мілан». У ході своєї кар'єри він також захищав кольори бразильських «Ґреміо», «Фламенґо», «Атлетіко Мінейро», «Керетаро» і «Флуміненсе».

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