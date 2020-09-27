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    Дружина колишнього футболіста заплатила мільйон євро за його вбивство

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    Емре Ашик виховував з дружиною&nbsp;Яґмур трьох дітей - Дружина колишнього футболіста заплатила мільйон євро за його вбивство
    Емре Ашик виховував з дружиною Яґмур трьох дітей
    Світлина - Milliyet

    Життя спортсмена врятував його потенційний вбивця

    У Туреччині дружина колишнього футболіста збірної країни Емре Ашика спробувала найняти кілера для вбивства чоловіка, щоб отримати спадок. Про це пише Daily Star.

    Спочатку 27-річна Яґмур Ашик намовляла свого коханця Ерді Сунґура скоїти вбивство чоловіка після того, як він виявив зраду і подав на розлучення. Вона навіть змушувала його тренуватися і стріляти в м'ясо. Але у чоловіка нічого не виходило і він відмовився вчинити злочин, проте знайшов для цього кіллера. Дружина 46-річного колишнього футболіста навіть надала йому зброю і заплатила близько 1,1 мільйона євро. Однак план не спрацював – найманий вбивця розповів про все її чоловікові.

    Зараз Яґмур і її коханець знаходяться під вартою в очікуванні суду за спробу вбивства.

    Емре Ашик виступав за збірну Туреччини і три провідних футбольних клуби країни - «Бешикташ», «Ґалатасарай» і «Фенербахче». У шлюбі з Яґмур він складається з 2012 року, у пари троє дітей.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ дружина злочин Емре Ашик
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