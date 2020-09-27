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    Після здобуття Суперкубка Європи «Баварія» розгромно програла команді з села (відео)

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    У матчі з&nbsp;&laquo;Гоффенгаймом&raquo; баварці виглядали блідою тінню самих себе - Після здобуття Суперкубка Європи «Баварія» розгромно програла команді з села (відео)
    У матчі з «Гоффенгаймом» баварці виглядали блідою тінню самих себе
    Світлина - Bundesliga.de

    Мюнхенці не встигли відновитися на матч другого туру Бундесліги

    Чинний переможець Ліги чемпіонів і свіжоспечений володар Суперкубка УЄФА «Баварія» з Мюнхена сенсаційно програла в другому турі німецької Бундесліги.

    Через три дні після перемоги над іспанською «Севільєю» в матчі за Суперкубок баварці поступилися у Зісгаймі сільському клубові «Гоффенгайм» з рахунком 1:4.

    Уперед господарів боснієць Ермін Бічакчіч вивів уже на 16-хвилині.

    Не встигли мюнхенці отямитися, як ізраїльтянин Мунас Даббур на 24-й хвилині забив удруге.

    Один м’яч команда Ганса-Дітера Фліка відіграла на 36-й хвилині, коли з передачі Томаса Мюллера відзначився Йосуа Кімміх.

    На те, щоб відігратися, «Баварія мала цілий тайм, але в підсумку двічі попалася на контратаках і пропустила ще двічі. Обидва м’ячі провів Андрей Крамаріч. Вперше хорват відзначився на 77-й хвилині.

    Другий м’яч Крамаріч забив на другій компенсованій хвилині, довівши рахунок до розгромного – 4:1.

    Після двох турів «Гоффенгайм» очолює таблицю на пару з «Ауґсбурґом». По два матчі виграли тільки ці команди. «Баварія» в першому турі обіграла «Шальке-04» 8:0

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія ФК Гоффенгайм Томас Мюллер Бундесліга Ганс-Дітер Флік Йосуа Кімміх Андрей Крамаріч ФК «Ауґсбурґ» Ермін Бічакчіч Мунас Даббур
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