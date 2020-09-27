Після здобуття Суперкубка Європи «Баварія» розгромно програла команді з села (відео)



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У матчі з «Гоффенгаймом» баварці виглядали блідою тінню самих себе Світлина - Bundesliga.de

Мюнхенці не встигли відновитися на матч другого туру Бундесліги

Чинний переможець Ліги чемпіонів і свіжоспечений володар Суперкубка УЄФА «Баварія» з Мюнхена сенсаційно програла в другому турі німецької Бундесліги.

Через три дні після перемоги над іспанською «Севільєю» в матчі за Суперкубок баварці поступилися у Зісгаймі сільському клубові «Гоффенгайм» з рахунком 1:4.

Уперед господарів боснієць Ермін Бічакчіч вивів уже на 16-хвилині.

Не встигли мюнхенці отямитися, як ізраїльтянин Мунас Даббур на 24-й хвилині забив удруге.

Один м’яч команда Ганса-Дітера Фліка відіграла на 36-й хвилині, коли з передачі Томаса Мюллера відзначився Йосуа Кімміх.

На те, щоб відігратися, «Баварія мала цілий тайм, але в підсумку двічі попалася на контратаках і пропустила ще двічі. Обидва м’ячі провів Андрей Крамаріч. Вперше хорват відзначився на 77-й хвилині.

Другий м’яч Крамаріч забив на другій компенсованій хвилині, довівши рахунок до розгромного – 4:1.

Після двох турів «Гоффенгайм» очолює таблицю на пару з «Ауґсбурґом». По два матчі виграли тільки ці команди. «Баварія» в першому турі обіграла «Шальке-04» 8:0.