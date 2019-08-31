Квитки на матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи будуть доступнішими



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Вболівальники є рушійної силою гри, - кажуть в УЄФА UEFA

Відповідне рішення ухвалив УЄФА, аби дати можливість більшій кількості гостьових фанів відвідувати матчі

УЄФА встановив жорстке обмеження на вартість квитків для гостьових вболівальників на матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Відтепер максимальна вартість квитка для гостьових фанатів в Лізі чемпіонів складе 70 євро, а в Лізі Європи – 45 євро. Нова ціна є еквівалентом мінімальної вартості квитка на фінальні матчі двох єврокубків у попередніх сезонах.

Коментуючи введення ліміту цін на квитки, президент УЄФА Олександр Чеферін відзначив:

- Вболівальники є рушійної силою гри, і ті, хто слідує за своїми командами на виїзні матчі, повинні мати доступ до квитків за розумною ціною, враховуючи кошти, які вони вже вклали у свою поїздку. Обмежуючи ціни на квитки, ми хочемо переконатися, що гостьові вболівальники можуть всеж-таки їздити на ігри, та грати свою роль у тому, щоб атмосфера на футбольних стадіонах була такою особливою

Нагадаємо, раніше виник скандал через занадто високі ціни для гостей на домашній матч «Барселони» проти «Ліверпуля» у півфіналі Ліги чемпіонів. «Барса» тоді продала англійцям квитки по 119 євро, а «Ліверпуль» на свій домашній матч встановив таку ж ціну, аби направити додатковий дохід на компенсацію витрат свої фанам, які були на виїзді.