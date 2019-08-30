Суперкомп'ютер спрогнозував переможця цьогорічної Ліги Чемпіонів
Українському "Шахтарю" дають не дуже оптимістичні прогнози
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В фіналі штучний інтелект обіцяє справжній трилер
Поки футбольні шанувальники Старого світу чекали на результати жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів, у Великобританії вже назвали ймовірного переможця. Британський канал BT Sport за допомогою суперкомп'ютера визначив сценарій майбутнього футбольного сезону. Потужній машині дали проаналізувати дані зібрані в Cloud, Opta і Squawka.
В результаті суперкомпютер видав, що переможцем Ліги Чемпіонів -2019/20, за статистичними даними, стане «Реал», який у фінальному матчі обіграє «Баварію» - судячи з рахунком 3: 2 - нас чекає трилер.
Що стосується єдиного представника України в турнірі, то «Шахтар» вийде з групи, але в 1/8 фіналі програє «Парі Сен-Жермен».