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    Суперкомп'ютер спрогнозував переможця цьогорічної Ліги Чемпіонів

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    Українському "Шахтарю" дають не дуже оптимістичні прогнози - Суперкомп'ютер спрогнозував переможця цьогорічної Ліги Чемпіонів
    Українському "Шахтарю" дають не дуже оптимістичні прогнози
    Photostock

    В фіналі штучний інтелект обіцяє справжній трилер

    Поки футбольні шанувальники Старого світу чекали на результати жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів, у Великобританії вже назвали ймовірного переможця. Британський канал BT Sport за допомогою суперкомп'ютера визначив сценарій майбутнього футбольного сезону. Потужній машині дали проаналізувати дані зібрані в  Cloud, Opta і Squawka.

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    В результаті суперкомпютер видав, що переможцем Ліги Чемпіонів -2019/20, за статистичними даними, стане «Реал», який у фінальному матчі обіграє «Баварію» - судячи з рахунком 3: 2 - нас чекає трилер.

    Що стосується єдиного представника України в турнірі, то «Шахтар» вийде з групи, але в 1/8 фіналі програє «Парі Сен-Жермен».

     

     

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