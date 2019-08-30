Польські «ультрас» ледве не спалили стадіон у Шотландії (відео)



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Фанати «Легії» змусили понервувати пожежників під час матчу з «Рейнджерс»

В Шотландії пройшов матч-відповідь кваліфікації плей-офф раунду Ліги Європи між польською «Легією» і шотландським «Рейнджерс». В ньому господарі, завдяки унікальному голу Альфредо Морелоса, який забив у доданий час, виграли 1: 0. Враховуючи перший матч у Варшаві (0 : 0), це дозволило команді Стівена Джеррарда увійти в груповий етап Ліги Європи. Втім цього дня було на що подивитися не лише на полі. Польські фани влаштували справжнє фаєр-шоу на трибунах «Стадіон Іброкс». Певно дисциплінарний комітет УЄФА не омине увагою таке видовище, і на «Легію», скоріш за все очкує штраф.

Зазначимо, що до покарань польському клубу не звикати. Два роки тому фани польського клубу перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Астани» вивісили на трибунах великий банер, із зображенням німецького солдата, який направив пістолет на польського хлопчика – акція була присвячена пам’яті жертв Варшавського повстання. Тоді УЄФА оштрафувала клуб на 35 тисяч євро.

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У відповідь на це ультрас підготували інший банер –із зображенням свині на тлі емблеми УЄФА. За що клуб також поніс фінансове покарання.

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