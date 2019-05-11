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    Фіналіст торішнього чемпіонату світу розпочав нинішній турнір з розгрому Італії 9:0

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    Кевін Фіала оформив перший хет-трик чемпіонату світу-2019 - Фіналіст торішнього чемпіонату світу розпочав нинішній турнір з розгрому Італії 9:0
    Кевін Фіала оформив перший хет-трик чемпіонату світу-2019
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    При цьому десь із середини матчу швейцарці помітно знизили оберти

    У стартовому матчі другого ігрового дня 83-го чемпіонату світу з хокею фіналіст попередньої світової першості, збірна Швейцарії змела зі свого шляху потенційного аутсайдера, команду Італії. Команда Патріка Фішера досягла величезної переваги навіть за умови, що десь із середини поєдинку знизила оберти і грала вже не так агресивно, як на початку.

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    Швейцарія — Італія — 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

    Шайби:1:0 — Кевін Фіала (Йозі), 01:17. 2:0 — Ґреґорі Гофманн (Дженацці, Курашев), 07:24. 3:0 — Марчіні (Лукас Фріск), 10:06. 4:0 — Праплан (Андрес Амбюль, Кевін Фіала, - більш.), 19:54. 5:0 — Сімон Мозер (Андрес Амбюль, Яніс Мозер), 21:36. 6:0 — Кевін Фіала (Ніко Гішир), 23:32. 7:0 — Кевін Фіала (Гішир, Праплан, - більш.), 41:14. 8:0 — Лоффель (Ноа Род), 46:55. 9:0 — Гішир (Праплан), 49:43)

    Воротарі: Берра — Андреас Бернард

    Кидки: 61 (21 + 24 + 16) — 19 (5 + 8 + 6)
    Штраф: 2 (0 + 0 + 2) — 8 (2 + 4 + 2)

    11 травня. Братислава (Словаччина). Ondrej Nepela Arena. 8 463 глядачі

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    Швейцарія - Італія. Шайба Кевіна Фіали, з якої все розпочалося

    Героєм зустрічі став форвард «Міннесоти Вайлд» Кевін Фіала, який оформив перший хет-трик чемпіонату, а загалом набрав за системою «гол+пас» чотири очки.

    Швейцарія - Італія. Кевін Фіала оформляє хет-трик

    Нагадаємо, що у вчорашніх матчах групи В Росія і Чехія перемогли з однаковим рахунком 5:2. Тільки росіяни здолали аутсайдерів норвежців, а чехи побили рівних собі шведів.

    Сьогодні, 11 травня, о 17:15 заключний матч першого туру в групі В розпочнуть Латвія і Австрія. 12 травня о 17:15 Італія гратиме зі збірною Швеції, а швейцарці о 21:15 вийдуть на лід у протистоянні з латвійцями. 

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