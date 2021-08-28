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    Світоліна вийшла в перший цього року фінал і повернулася до топ-5 рейтингу WTA

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    Еліна Світоліна побореться за трофей в Чикаго - Світоліна вийшла в перший цього року фінал і повернулася до топ-5 рейтингу WTA
    Еліна Світоліна побореться за трофей в Чикаго
    Фото з відкритих джерел

    На турнірі в Чикаго Еліна побореться за трофей в матчі з Алізе Корне

    Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до фіналу турніру WTA в Чикаго. Напередодні вона здолала опір непоступливої шведки Ребеки Петерсон. Матч продовжувався 2,5 години. Одеситка змогла зробити брейк у вирішальному сеті – 6:1, 6:7 (4), 6:3.

    Світоліна проведе свій перший фінальний поєдинок в поточному сезоні. У минулому році вона виграла два титули на турнірах WTA 250 в Мексиці та Франції. Всього в колекції Еліни 15 титулів WTA.

    У фіналі українка зіграє з 68-ю ракеткою світу Алізе Корне з Франції.

    Незалежно від результату фіналу, Світоліна повернеться до топ-5 світового рейтингу тенісисток.

    «Я дуже задоволена, що завершила гру на свою користь. Це завжди неймовірні почуття, коли перемагаєш в такій боротьбі. Думаю, що бійцівський дух допоміг мені пройти далі. Непросто програвати сет, програвати його на тай-брейку, коли я була так близько до завершення матчу, – сказала після гри Світоліна. – Перед вирішальною партією я постаралася перезавантажитися, використовувати цю 10-хвилинну паузу, щоб трохи помедитувати і заново зібратися».

    Наступного тижня Світоліна, Ястремська, Костюк і Калініна розпочнуть боротьбу на Відкритому чемпіонаті США.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна вийшла в перший цього року фінал і повернулася до топ-5 рейтингу WTA