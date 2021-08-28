Україна здобула п’яте «золото» за день і вийшла на п’яте місце в медальному заліку

Другу нагороду найвищого гатунку здобула плавчиня Єлизавета Мерешко

Одразу п’ятьма золотими медалями поповнилася скарбничка збірної України на Паралімпіаді в Токіо. Останню найвищу нагороду змагального дня виграла плавчиня Єлизавета Мерешко. Дистанцію 100 метрів брасом українка проплила з найкращим часом і стала дворазовою чемпіонкою Ігор-2020. Раніше вона виграла змагання на 50-метрівці брасом, а також стала другою на 200-метрівці комплексним стилем.

Також дві нагороди, але в одному запливі, на 100-метрівці в плаванні на спині здобули Михайло Сербін і Віктор Смирнов. Українці вели боротьбу за найвищу нагороду до останніх метрів і в підсумку менше секунди виграв Михайло.

Буквально вирвав перемогу на фініші Денис Дубров. На 200-метрівці комплексним плаванням він лише на одну десяту секунди випередив суперника з Китаю.

Ще дві нагороди в скарбничку української команди принесли Євген Богодайко і Максим Кріпак. Перший став чемпіоном на 100-метрівці брасом, а другий виграв заплив на такій же дистанції, але вільним стилем.